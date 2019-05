Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" empfiehlt bei der Take-Two-Aktie dabeizubleiben. (Analyse vom 14.05.2019)



Kurzprofil Take-Two Interactive Software Inc.:



Take-Two Interactive Software Inc. (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker-Symbol: TKE, Nasdaq Ticker-Symbol: TTWO) ist ein weltweit tätiger Entwickler, Herausgeber und Vertreiber von interaktiven Unterhaltungsmedien. Take-Two vermarktet seine Produkte über die beiden Labels "Rockstar Games" und "2K". Sie sind konzipiert für Konsolensysteme wie die Sony PlayStation 3 und PlayStation 4, Microsofts Xbox 360 und Xbox One und für PCs (inkl. Smartphones und Tablets). Als Vertriebswege nutzt das Unternehmen den physischen Einzelhandel, digitale Downloads, Online-Plattformen und Cloud-Streaming-Dienste. (14.05.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Take-Two-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Take-Two Interactive Software Inc. (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker-Symbol: TKE, Nasdaq Ticker-Symbol: TTWO) unter die Lupe.Take-Two habe die Zahlen zum vierten Quartal veröffentlicht und die Erwartungen der Analysten nicht erreicht. Auch die Prognose sei unter den Erwartungen geblieben. Doch der Erfolgsgarant "GTA V" habe dafür gesorgt, dass die Aktie nachbörslich nur leicht unter Druck geraten sei - und auch "NBA2K" werde immer wichtiger für den Spielekonzern.Die Nettobuchungen, die Take-Two im vierten Quartal erzielt habe, seien leicht hinter den Erwartungen der Analysten zurückgeblieben. Der Spielekonzern habe 488 Millionen Dollar geliefert - Analysten hätten mit 509 Millionen Dollar gerechnet.Positiv aufgefasst worden sei dagegen die anhaltende Stärke von "Grand Theft Auto V". Der Erfolgsgarant habe mittlerweile 110 Millionen Kopien verkauft und schaffe es über fünf Jahre nach der Veröffentlichung noch Exemplare umzusetzen.Die Verkäufe von "Red Dead Redemption 2" hätten dagegen im vierten Quartal kaum noch zulegen können. Das Western-Spiel sei insgesamt 24 Millionen Mal verkauft worden - im dritten Quartal seien es 23 Millionen Kopien gewesen. Die Nettobuchungen seien jedoch gegenüber dem vorangegangenen Quartal angestiegen.Nettobuchungen seien dabei die gesamten Erlöse aller Produkte und digitalen Dienste, die Take-Two in einer bestimmten Periode verkauft habe. Im Gegensatz zum Umsatz sei diese Kennzahl für Software-Konzerne in der Regel aussagekräftiger, denn Lizenzen oder Dienste würden in dem Quartal bilanziert, in dem sie tatsächlich anfallen und nicht in dem Quartal in dem sie gebucht würden.Der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr werde den Erwartungen der Analysten ebenfalls nicht gerecht. Take-Two erwarte Nettobuchungen von 2,5 bis 2,6 Milliarden Dollar - Analysten hätten mit 2,77 Milliarden Dollar gerechnet.Spannend seien dagegen die Äußerungen von Take-Two-CEO Strauss Zelnick im Rahmen der Analystenkonferenz. Der Spielekonzern wolle sich endlich auf Mobile konzentrieren. Die Tochter Social Point arbeite bereits an zehn neuen Spielen und es sei geplant, die aktuellen Franchises auf das Smartphone zu bringen.Im Vergleich zu den Konkurrenten Activision Blizzard und Electronic Arts würden sich die Franchises von Take-Two positiv entwickeln. Mit "Borderlands 3" stehe zudem noch dieses Jahr ein großes Release an. Das Mobile-Engagement berge zusätzliches Potenzial. Der verhaltene Ausblick sollte Anleger der Take-Two-Aktie auf dem aktuellen Niveau nicht verunsichern. Das Wachstumspotenzial bleibe günstig bewertet.