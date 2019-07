Düsseldorf-Aktienkurs Take-Two Interactive Software-Aktie:

102,54 Euro +1,24% (12.07.2019, 13:15)



Tradegate-Aktienkurs Take-Two Interactive Software-Aktie:

102,54 Euro -0,95% (12.07.2019, 13:53)



Nasdaq-Aktienkurs Take-Two Interactive Software-Aktie:

116,00 USD -0,45% (12.07.2019, 14:12, vorbörslich)



ISIN Take-Two Interactive Software-Aktie:

US8740541094



WKN Take-Two Interactive Software-Aktie:

914508



Ticker-Symbol Take-Two Interactive Software-Aktie Deutschland:

TKE



Ticker-Symbol Take-Two Interactive Software-Aktie Nasdaq:

TTWO



Kurzprofil Take-Two Interactive Software Inc.:



Take-Two Interactive Software Inc. (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker-Symbol: TKE, Nasdaq Ticker-Symbol: TTWO) ist ein weltweit tätiger Entwickler, Herausgeber und Vertreiber von interaktiven Unterhaltungsmedien. Take-Two vermarktet seine Produkte über die beiden Labels "Rockstar Games" und "2K". Sie sind konzipiert für Konsolensysteme wie die Sony PlayStation 3 und PlayStation 4, Microsofts Xbox 360 und Xbox One und für PCs (inkl. Smartphones und Tablets). Als Vertriebswege nutzt das Unternehmen den physischen Einzelhandel, digitale Downloads, Online-Plattformen und Cloud-Streaming-Dienste. (12.07.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Take-Two Interactive Software-Aktienanalyse von Analyst Alex Giaimo von Jefferies & Co:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Alex Giaimo, Analyst vom Investmenthaus Jefferies & Co, im Zuge einer Neueinschätzung die Aktien von Take-Two Interactive Software Inc. (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker-Symbol: TKE, Nasdaq Ticker-Symbol: TTWO) zu halten.Take-Two Interactive Software Inc. stehe derzeit vor der Frage nach dem Zeitpunkt des nächsten großen Release.Im kommenden Jahr werde sich das Unternehmen mit der Herausforderung konfrontiert sehen, an den anspruchsvollen Zahlen aus dem Vorjahr gemessen zu werden.Analyst Aklex Giaimo reduziert das Kursziel für die Take-Two Interactive Software-Aktie von 135,00 auf 115,00 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Take-Two Interactive Software-Aktie: