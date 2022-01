Börsenplätze Take-Two Interactive-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Take-Two Interactive-Aktie:

144,55 EUR +6,25% (19.01.2022, 21:31)



NASDAQ-Aktienkurs Take-Two Interactive-Aktie:

164,34 USD +6,69% (19.01.2022, 21:20)



ISIN Take-Two Interactive-Aktie:

US8740541094



WKN Take-Two Interactive-Aktie:

914508



Ticker-Symbol Take-Two Interactive-Aktie:

TKE



NASDAQ-Symbol Take-Two Interactive-Aktie:

TTWO



Kurzprofil Take-Two Interactive Software Inc.:



Take-Two Interactive Software Inc. (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker-Symbol: TKE, NASDAQ-Symbol: TTWO) ist ein weltweit tätiger Entwickler, Herausgeber und Vertreiber von interaktiven Unterhaltungsmedien. Take-Two vermarktet seine Produkte über die beiden Labels "Rockstar Games" und "2K". Sie sind konzipiert für Konsolensysteme wie die Sony PlayStation 3 und PlayStation 4, Microsofts Xbox 360 und Xbox One und für PCs (inkl. Smartphones und Tablets). Als Vertriebswege nutzt das Unternehmen den physischen Einzelhandel, digitale Downloads, Online-Plattformen und Cloud-Streaming-Dienste. (19.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Take-Two Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Take-Two Interactive Software Inc. (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker-Symbol: TKE, NASDAQ-Symbol: TTWO) unter die Lupe.Die Aktie des Spieleentwicklers Take-Two Interactive stehe am Mittwoch an der Spitze der NASDAQ 100 -Gewinner. Nicht nur die durch Microsoft ausgelöste Übernahmefantasie beflügle den Kurs, sondern auch ein positiver Analystenkommentar von Exane BNP Paribas. Die Analysten würden das Unternehmen mit "outperform" einstufen.Im abgelaufenen Börsenjahr hätten die Aktien von Activision , EA ( ISIN US2855121099 WKN 878372 ) und Co keine Freude gemacht. Das Papier von Take-Two Interactive Software habe sogar 15 Prozent an Wert verloren. Doch seit der angekündigten Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft habe sich das Blatt wieder gewendet. Die Videospielhersteller würden zu attraktiven Zielen für größere Player, die nach Wegen in das entstehende Metaverse suchen würden.Exane BNP Paribas traue Take-Two noch einiges zu. Das Haus habe seine Einschätzung von "neutral" auf "outperform" hochgestuft und ein Kursziel von 215 Dollar ausgesprochen. Das seien 40 Prozent mehr als der Schlusskurs am Dienstag. Im Durchschnitt würden die Kursziele auf 207,38 Dollar laut Nachrichtenagentur Bloomberg lauten.Die Aussichten für Take-Two hätten sich schlagartig verbessert. Eine kleine Position schadet dem Depot sicher nicht, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär" zur Take-Two Interactive-Aktie. (Analyse vom 19.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link