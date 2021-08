Börsenplätze Take-Two Interactive-Aktie:



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Take-Two Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Software Inc. (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker-Symbol: TKE, Nasdaq-Symbol: TTWO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zum Auftakt der neuen Handelswoche würden die Regularien in China einmal mehr verschärft. Hätten in den vergangenen Wochen EdTech-Unternehmen und Internetkonzerne im Visier der chinesischen Behörden gestanden, rücke am Montag die Spielebranche in den Fokus. Die teils gravierenden Einschnitte rechtfertige die chinesische Regierung dabei mit Gesundheitsbedenken.Minderjährige in China dürften künftig nur noch drei Stunden pro Woche mit Online-Spielen verbringen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Montag berichtet habe, hätten die Behörden neue Regeln eingeführt, wonach unter 18-Jährige nur noch am Freitagabend zwischen 20 und 21 Uhr, an Samstagen, Sonntagen sowie an Feiertagen für jeweils eine Stunde spielen dürften. Zudem solle sichergestellt werden, dass die Registrierung und Anmeldung bei den Online-Diensten immer unter der echten Identität geschehe.Bereits zuvor sei Kindern und Jugendlichen die Zeit vor der Konsole stark limitiert worden: Weil es in China Bedenken gebe, dass Jugendliche durch zu viel Zeit mit Online-Spielen eine Sucht entwickeln könnten, hätten Anbieter schon zuvor ihre Dienste streng regulieren müssen. Zuletzt seien pro Tag eineinhalb Stunden erlaubt gewesen, an Feiertagen durfte drei Stunden gespielt werden. Mit den neuen Regeln sei die Spielzeit in einer regulären Woche somit von zehneinhalb Stunden auf drei Stunden zusammengestaucht worden.In der jüngsten Vergangenheit sei es bei zahlreihen Gaming-Aktien bereits zu teilweise deutlichen Kursverlusten gekommen. Aus Sicht des AKTIONÄR dürften die neuen Regeln den Spieleentwicklern zusetzen. Anleger sollten die Stoppkurse (Activision Blizzard 61 Euro, Electronic Arts 106 Euro, Take-Two 120 Euro) daher im Auge behalten, so Jan Paul Fóri von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Mit Material von dpa-AFX