Kurzprofil Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.:



Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (ISIN: US8740391003, WKN: 909800, Ticker-Symbol: TSFA, NYSE-Symbol: TSM) zählt zu den weltgrößten Chip-Auftragsfertigungs-Unternehmen. Die Gesellschaft wurde im Jahr 1987 als ein Joint Venture der Volksrepublik China, Philips und einigen Privatinvestoren gegründet und ist seit 1997 an der Börse notiert. Kernkompetenz von TMSC ist die Herstellung von Halbleiterscheiben im Auftrag zahlreicher namhafter Unternehmen. Das Leistungsspektrum umfasst die Produktion von CMOS-Halbleiterelementen, Hochfrequenz- und Mixed-Signal-Halbleiter, BiCMOS mixed-signal-Halbleiter wie auch andere IR's (Integrated Circuits = integrierte Schaltkreise), die auf Patenten und Bauanleitungen von Kunden basieren. Ergänzt wird die Produktpalette durch das Angebot von Design, Mask-Making, Testen und Montage-Services. (09.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Taiwan Semiconductor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (TSMC) (ISIN: US8740391003, WKN: 909800, Ticker-Symbol: TSFA, NYSE-Symbol: TSM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der weltweit größte Chip-Fertiger TSMC gehe trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten weiter von einem starken Wachstum aus und wolle viel Geld in neue Anlagen stecken. Die TSMC-Aktie könnte damit noch etwas Luft haben.Der Umsatz solle in diesem Jahr um rund 30 Prozent anziehen, wie Verwaltungsratschef Mark Liu am Mittwoch auf der Hauptversammlung gesagt habe. Bisher hätten Manager von TSMC ein Wachstum im mittleren bis hohen Zwanziger-Prozentbereich in Aussicht gestellt. Vergangenes Jahr seien die Erlöse auf dieser Basis bereits um ein Viertel gestiegen.Der Chip-Fertiger habe damit noch genügend Power um weiter zu investieren. Im kommenden Jahr sollten die Investitionen sogar definitiv über 40 Milliarden US-Dollar liegen, so Liu. TSMC und Rivalen wie Samsung GlobalFoundries oder Intel würden derzeit viel Geld in den Aufbau zusätzlicher Produktionskapazitäten stecken. Denn weltweit herrsche derzeit Mangel an bestimmten Chips in unterschiedlichen Branchen.Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, einer stark steigenden Inflation in wichtigen Weltregionen sowie von Lockdown-Beschränkungen in China hätten zuletzt aber Befürchtungen um eine nachlassende Nachfrage nach Technikgeräten zugenommen.Auch wenn der Chip-Hersteller weiter investieren wolle und sich starkes Wachstum zutraue, würden die mittelfristigen Aussichten im Sektor geprägt durch Unsicherheiten bleiben. Die Aktie von TSMC sei Anfang Mai ausgestoppt worden und Anleger sollten an der Seitenlinie abwarten, bis im Chart die Bodenbildung mit einem klaren Kaufsignal bestätigt werde.Die aktuellen Nachfrageprobleme könnten aber durchaus eingepreist sein und der Halbleiter-Super-Zyklus könnte bis 2024 weiterlaufen, denn erst dann würden die zusätzlichen Kapazitäten auch tatsächlich verfügbar sein. Würden die Rezessionssorgen abflachen, könnte die Aktie von TSMC also noch etwas Luft haben, bis in zwei Jahren möglicherweise Überkapazitäten auf die Gewinne drücken würden.Watchlist, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur Taiwan Semiconductor-Aktie. (Analyse vom 09.06.2022)