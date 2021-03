Tradegate-Aktienkurs T-Mobile US-Aktie:

104,98 EUR -1,24% (15.03.2021, 16:59)



NASDAQ-Aktienkurs T-Mobile US-Aktie:

124,38 USD -2,16% (15.03.2021, 16:45)



ISIN T-Mobile US-Aktie:

US8725901040



WKN T-Mobile US-Aktie:

A1T7LU



Ticker-Symbol T-Mobile US-Aktie Deutschland:

TM5



NASDAQ-Symbol T-Mobile US-Aktie:

TMUS



Kurzprofil T-Mobile US Inc.:



T-Mobile US Inc. (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker-Symbol: TM5, NASDAQ-Symbol: TMUS) ist ein klassisches Mobilfunkunternehmen. Im US-Markt rangiert T-Mobile US auf dem dritten Platz. Nach der Fusion mit MetroPCS Communications bietet das Unternehmen seine Dienstleistungen unter den Marken T-Mobile und MetroPCS an. Großaktionär ist die Deutsche Telekom AG. Ihr gehören rund zwei Drittel der Anteile an der US-Tochter. (15.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - T-Mobile US-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von T-Mobile US (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker-Symbol: TM5, NASDAQ-Symbol: TMUS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Seit Jahren habe Warren Buffett bewiesen, dass er zu den erfolgreichsten Investoren der Welt zähle. Auch im hohen Alter sei er mit seiner Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway weiter auf der Suche nach neuen Megatrends. In einen Sektor habe er zuletzt besonders stark investiert. Das mache viel Sinn, so ein hochrangiger Branchenvertreter.Investments in Verizon und T-Mobile US würden zeigen, dass Buffett klar bullish für die langfristige Entwicklung rund um den neuen Mobilfunkstandard 5G sei. "Er sieht den Wert dieses Sektors", habe nun T-Mobile-US-Chef Mike Sievert bei Yahoo Finance Live gesagt. AT&T, Verizon und T-Mobile hätte vergangene Woche alle Ziele präsentiert, die "sehr überzeugend, wertschaffend und Cashflow-generierend seien".Buffett halte laut der jüngsten SEC-Mitteilung Verizon-Aktien im Wert von etwa 8,2 Milliarden Dollar und T-Mobile-Aktien im Wert von 656 Millionen Dollar. Beide Unternehmen würden sich nun für den neu aufkommenden Kampf um die 5G-Kunden positionieren wollen. Der neue Mobilfunkstandard werde aber auch enorme Auswirkungen auf die Digitalisierung und das Internet der Dinge haben sowie die Vernetzung von Maschinen und der Industrie vorantreiben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze T-Mobile US-Aktie: