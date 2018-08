Börsenplätze T-Mobile US-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs T-Mobile US-Aktie:

56,84 EUR -1,03% (07.08.2018, 15:37)



NASDAQ-Aktienkurs T-Mobile US-Aktie:

65,51 USD -1,19% (07.08.2018, 15:35)



ISIN T-Mobile US-Aktie:

US8725901040



WKN T-Mobile US-Aktie:

A1T7LU



Ticker-Symbol T-Mobile US-Aktie Deutschland:

TM5



NASDAQ-Symbol T-Mobile US-Aktie:

TMUS



Kurzprofil T-Mobile US Inc.:



T-Mobile US Inc. (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker-Symbol: TM5, NASDAQ-Symbol: TMUS) ist ein klassisches Mobilfunkunternehmen. Im US-Markt rangiert T-Mobile US auf dem dritten Platz. Nach der Fusion mit MetroPCS Communications bietet das Unternehmen seine Dienstleistungen unter den Marken T-Mobile und MetroPCS an. Großaktionär ist die Deutsche Telekom AG. Ihr gehören rund zwei Drittel der Anteile an der US-Tochter. (07.08.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - T-Mobile US: Spekulativer Einstieg schon jetzt möglich - AktienanalyseAuffällig stark präsentierte sich das Wertpapier des Deutsche Telekom-Ablegers T-Mobile US (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker-Symbol: TM5, NASDAQ-Symbol: TMUS), nachdem US-Behörden meldeten, dass nur drei Mobilfunkanbieter für die Sicherstellung eines Wettbewerbs nötig seien. Die Aktie von T-Mobile US hob daraufhin um fast acht Prozent ab, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Den positiven Startschuss für eine kleine Rally hätten aber bereits die Quartalszahlen vom 1. August geliefert und hätten das Wertpapier von T-Mobile US über die Julihochs von 62,09 US-Dollar anheben können. Das Ganze habe sich bislang aber noch in einer nahezu einjährigen Seitwärtsspanne zwischen 55,90 US-Dollar und grob 66,00 US-Dollar abgespielt. Erst mit der gestrigen Nachricht sei die Aktie an die obere Handelsspanne geschossen und könnte durch einen weiteren Käuferzulauf sogar darüber springen. Die nächsten Ziele hätten sich dann an den Jahreshochs aus 2017 ableiten lassen und könnten für ein Long-Investment nur zu gut herangezogen werden.Meldung von 1. August 2018: T-Mobile US habe im zweiten Quartal mit einem Gewinn je Anteilsschein von 0,92 US-Dollar die Analystenschätzungen von 0,87 US-Dollar übertroffen. Der Umsatz habe mit 10,571 Mrd. US-Dollar aber unter den Erwartungen von 10,66 Mrd. US-Dollar gelegen.Gelinge es Investoren nun das Niveau von rund 66,00 US-Dollar mit einem nachhaltigen Ausbruch darüber zu festigen, könnte sich die dynamische Aufwärtsbewegung direkt an die Jahreshochs aus 2017 bei 68,88 US-Dollar fortsetzen. Bei einer hinreichend positiven Nachrichtenlage könnte T-Mobile US sogar Kurs in Richtung seiner Jahreshochs aus 2007 bei 81,74 US-Dollar nehmen.Spekulativ orientierte Anleger könnten ein direktes Long-Investment über entsprechende Instrumente anvisieren und auch einen Kursanstieg bis 68,88 US-Dollar setzen. Die Verlustbegrenzung sollte sich zunächst jedoch nicht höher als 64,00 US-Dollar aufhalten, da zwangsläufig mit erheblicher Volatilität im Bereich von 66,00 US-Dollar gerechnet werden müsse. Der Anlagehorizont kann hierbei auf nur wenige Handelstage eingegrenzt werden und minimiert das Risiko hierdurch erheblich, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 07.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link