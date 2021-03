Tradegate-Aktienkurs T-Mobile US-Aktie:

Kurzprofil T-Mobile US Inc.:



T-Mobile US Inc. (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker-Symbol: TM5, NASDAQ-Symbol: TMUS) ist ein klassisches Mobilfunkunternehmen. Im US-Markt rangiert T-Mobile US auf dem dritten Platz. Nach der Fusion mit MetroPCS Communications bietet das Unternehmen seine Dienstleistungen unter den Marken T-Mobile und MetroPCS an. Großaktionär ist die Deutsche Telekom AG. Ihr gehören rund zwei Drittel der Anteile an der US-Tochter. (08.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - T-Mobile US-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von T-Mobile US (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker-Symbol: TM5, NASDAQ-Symbol: TMUS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.T-Mobile US sei einer der Top-Gewinner im NASDAQ 100 gewesen. Man sei bei den Frequenzen günstig zum Zug gekommen. Auf der anderen Seite habe man am Donnerstag seinen Investorentag. Im Vorfeld gebe es durchaus Spekulationen, was gemeldet werden könnte. Bei T-Mobile US gehe man auf die Fusion mit Sprint ein. Man werde erklären, worin die Vorteile des großen Frequenz-Spektrums lägen.Die T-Mobile US-Aktie hat bei der 200-Tage-Linie gedreht und jetzt hofft man, dass das eine Ausgangsbasis ist, um den nächsten Anlauf nach oben an die alten Hochs zu unternehmen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 08.03.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze T-Mobile US-Aktie: