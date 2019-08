Düsseldorf-Aktienkurs T-Mobile US-Aktie:

69,77 Euro +1,34% (27.08.2019, 13:17)



Tradegate-Aktienkurs T-Mobile US-Aktie:

69,75 Euro -0,84% (27.08.2019, 15:26)



NASDAQ-Aktienkurs T-Mobile US-Aktie:

77,90 USD -0,20% (27.08.2019, 15:27, vorbörslich)



ISIN T-Mobile US-Aktie:

US8725901040



WKN T-Mobile US-Aktie:

A1T7LU



Ticker Symbol T-Mobile US-Aktie Deutschland:

TM5



NASDAQ-Ticker-Symbol T-Mobile US-Aktie:

TMUS



Kurzprofil T-Mobile US Inc.:



T-Mobile US Inc. (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker Symbol: TM5, NASDAQ-Ticker-Symbol: TMUS) ist ein klassisches Mobilfunkunternehmen. Im US-Markt rangiert T-Mobile US auf dem dritten Platz. Nach der Fusion mit MetroPCS Communications bietet das Unternehmen seine Dienstleistungen unter den Marken T-Mobile und MetroPCS an. Großaktionär ist die Deutsche Telekom AG. Ihr gehören rund zwei Drittel der Anteile an der US-Tochter.

(27.08.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - T-Mobile US-Aktienanalyse von Analyst Timothy Horan von Oppenheimer:Laut einer Aktienanalyse äußert Timothy Horan, Aktienanalyst von Oppenheimer, in Bezug auf die Aktien des US-Mobilfunkers T-Mobile US Inc. (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker Symbol: TM5, NASDAQ-Ticker-Symbol: TMUS) nur noch die Erwartung einer durchschnittlichen Kursentwicklung.Die endgültige Genehmigung des Zusammenschlusses von T-Mobile US und Sprint könnte sich noch bis zum ersten Quartal 2020 hinziehen. Die Analysten von Oppenheimer beziffern die Chancen für ein Scheitern des Deals auf 20%.Verizon/AT&T dürften in aggressiver Weise versuchen die Kunden von Sprint zu gewinnen. Auf kurze Sicht seien die Trends bei T-Mobile US/Sprint schwach.Langfristige Margengewinne dürften auf kurze Sicht schmerzhafte Effekte durch die Integration nach sich ziehen, so der Analyst Timothy Horan.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze T-Mobile US-Aktie: