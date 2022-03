Börsenplätze TUI-Aktie:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 15 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (09.03.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reiseveranstalters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die Reise-Branche sei im Begriff gewesen, den Krisenmodus nach zwei brutalen Corona-Jahren zu verlassen. Durch den Ukraine-Krieg hätten sich die Vorzeichen nun wieder geändert, die Tourismus-Player müssten vor allem mit höheren Treibstoffpreisen klarkommen. Immerhin: TUI wolle im Gegensatz zur Konkurrenz nicht an der Preisschraube drehen.Während die Lufthansa steigende Ticket-Preise ankündige und Veranstalter von höheren Mietwagen-Kosten und steigenden Preisen für Hotels und Übernachten berichten würden, überrasche TUI mit Stabilität. Die Hannoveraner hätten nach eigenen Angaben Verträge für Hotels und Flüge für den Sommer bereits weitestgehend unter Dach und Fach.Treibstoffzuschläge für bestehende Buchungen in diesem Sommer schließe man aus, sage TUI-Deutschland-Chef Stefan Baumert. Höhere tagesaktuelle Preise und weniger Last-Minute-Schnäppchen seien eher denkbar.Die TUI-Aktie gewinne am Mittwoch im Rahmen einer allgemeinen Markterholung rund sechs Prozent auf 2,55 Euro. Charttechnisch habe das Papier damit den Widerstand bei 2,49 Euro überschritten. Nächstes Ziel wäre die 2,74-Euro-Marke (früheres Zwischentief).Genauso bleibe die Verschuldungs-Problematik (rund fünf Milliarden Netto-Schulden) nach wie vor eine große Baustelle - weitere Kapitalerhöhungen seien nicht auszuschließen. In der Summe überwiegen die Risiken die Chancen, die TUI-Aktie ist aus Sicht des AKTIONÄR als langfristiges (solides) Investment ungeeignet, so Carsten Kaletta. (Analyse vom 09.03.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link