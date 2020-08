XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,552 EUR -1,52% (27.08.2020, 13:51)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (27.08.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Das Coronavirus laste weiterhin auf der Reisewirtschaft. Gerade habe die Bundesregierung ihre Reisewarnung wegen der Corona-Krise für mehr als 160 Länder außerhalb der Europäischen Union um zwei Wochen bis zum 14. September verlängert. Die Lage der Reisebüros und Reiseveranstalter wie dem Branchenriesen TUI, aber auch der anderen touristischen Dienstleister, sei - vorsichtig gesagt - weiterhin sehr angespannt. Der Deutsche Reiseverband (DRV) warne nun eindringlich vor einer großen Pleitewelle. Etwa zwei Drittel der rund 11.000 Reisebüros und ca. 2.300 Reiseveranstalter in Deutschland seien in ihrer Existenz bedroht.Branchenführer TUI treffe die jüngste Verlängerung der Reisewarnungen besonders heftig. Die geschrumpften Herbst-Ziele würden als nicht mehr erreichbar gelten. Der Versuch von TUI mit halber Kraft und frühzeitig das Geschäft neu anzukurbeln, könnte scheitern. Eine Abschaffung der Testpflicht für Reise-Rückkehrer zulasten einer mehrtägigen Quarantäne würde die Wahrscheinlichkeit eines Überlebens des Touristikkonzerns weiter schmälern. Anleger sollte die TUI-Aktie besser weiterhin meiden, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.08.2020)Börsenplätze TUI-Aktie:Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:3,567 EUR -0,89% (27.08.2020, 14:06)