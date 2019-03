Börsenplätze TUI-Aktie:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (22.03.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reiseanbieters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Im vergangenen Jahr habe sich der russische Milliardär Alexey Mordashov stetig mehr TUI-Anteile in sein Portfolio gekauft. Als er mit seiner Beteiligung nur noch hauchzart unter der Sperrminorität von 25% plus einer Aktie gelegen habe, habe er die Zukäufe gestoppt. Nun würden sich viele Anleger fragen, was er mit seinem Anteil vor habe.Mordashov selbst habe sich in den vergangenen Monaten nicht explizit dazu geäußert, was er beim Reiseriesen plane. TUI-Chef Fritz Joussen habe stets das gute Verhältnis zum Großaktionär betont. Ohnehin gelte Mordashov als kluger und verlässlicher Investor, der sich - solange er mit der Geschäftsführung zufrieden sei - auch nicht einmische. Auch im Zuge der überraschenden Gewinnwarnung und des Kursverfalls sei bisher kein Statement von ihm bekannt geworden. Offenbar dürfte er weiter ein eher passiver Großaktionär bleiben.Indes habe der zweitgrößte TUI-Aktionär, der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock, in den vergangenen Wochen zugekauft. Mittlerweile halte der Konzern 10,38% der TUI-Papiere - eine derart hohe Beteiligung habe das US-Unternehmen bei nicht vielen Aktiengesellschaften aufgebaut. Drittgrößter Anteilseigner sei indes Artemis Investment Management mit 3,65% vor der TUI-Tochter RIU mit 3,38%. Auf den weiteren Plätzen würden Vanguard (2,59%), die Norges Bank (also der Norwegische Staatsfonds, 1,94%) und die Deutsche Bank (1,39%) folgen.Die TUI-Aktie bleibt daher ausnahmslos für mutige Anleger geeignet, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link