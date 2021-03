XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,335 EUR +2,43% (30.03.2021, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,339 EUR +1,50% (30.03.2021, 18:15)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (30.03.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Touristikkonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Ab sofort kontrolliere die Bundespolizei an den deutschen Flughäfen die vorgeschriebenen negativen Corona-Testbescheide von Urlaubsrückkehrern. Den Flughafen verlassen dürften Reisende nur noch mit einem negativen Coronatest. Da die Einführung der Testpflicht um einige Tage verschoben worden sei, hätten Fluglinien und Reiseveranstalter wie TUI ausreichend Zeit gehabt, sich auf die neuen Regeln vorzubereiten. Die Tests würden sich offenbar bereits am ersten Tag der Testpflicht als praktikabel erweisen. Das gefalle auch den TUI-Aktionären.Bei der TUI-Aktie sehe es nach "business as usual" aus. Anleger sollten aber bedenken, dass jede Verschärfung der Corona-Lage oder neue Reiseeinschränkungen die Laune auch schnell wieder vermiesen könnten. Die Hoffnungen lägen weiterhin auf dem Sommer. Mit fortschreitenden Impferfolgen sollte die TUI wieder gute Geschäfte machen. Investierte TUI-Anleger bleiben mit Stopp bei 3,60 Euro engagiert, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.03.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze TUI-Aktie: