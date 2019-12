Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.



Börsenplätze TUI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

10,99 EUR +0,50% (12.12.2019, 08:42)



Xetra-Aktienkurs TUI-Aktie:

11,06 EUR (11.12.2019)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (12.12.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Reiseanbieters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Das Flugverbot für Boeings Mittelstreckenjet 737 Max habe dem weltgrößten Reisekonzern den Jahresgewinn kräftig verhagelt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr bis Ende September sei der auf die Aktionäre entfallende Überschuss um rund 43 Prozent auf 416 Millionen Euro eingebrochen, wie das Unternehmen am Mittwoch in Hannover mitgeteilt habe. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn (bereinigtes EBITA) sei um 22 Prozent auf 893 Millionen Euro nach unten gesackt. Jetzt sollten sich auch die Aktionäre mit einer auf 54 Cent gekappten Dividende begnügen.Für das neue Geschäftsjahr 2019/2020 richte sich TUI-Chef Fritz Joussen auf noch höhere Belastungen infolge des Desasters um die Boeing-Jets ein. So plane der Konzern bereits Kosten von 130 Millionen Euro für den Fall ein, dass die Maschinen des Typs bis Ende April wieder abheben dürften. Dann solle der operative Gewinn, den TUI ab sofort am bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern (bereinigtes EBIT) bemesse, etwa 950 Millionen bis 1,05 Milliarden Euro erreichen.Sollte das Flugverbot über die kommende Sommersaison anhalten, erwarte er zusätzliche Kosten von 220 bis 270 Millionen Euro. Bereits im abgelaufenen Geschäftsjahr hätten die Aufwendungen für gemietete Ersatzjets mit einem höheren Treibstoffverbrauch TUI 293 Millionen Euro gekostet.In jedem Fall müssten TUI-Aktionäre künftig mit deutlich geringeren Dividenden rechnen. Für das abgelaufene Geschäftsjahr wolle TUI je Aktie 54 Cent ausschütten und damit 18 Cent weniger als ein Jahr zuvor. Für die kommenden Jahre ändere das Unternehmen zudem seine Dividendenpolitik, die voraussichtlich "zu geringeren Ausschüttungen" führe, wie das Management eingeräumt habe. Künftig sollten deshalb 30 bis 40 Prozent des bereinigten Nettogewinns an die Anteilseigner fließen. Allerdings solle die Dividende nie unter 35 Cent je Aktie fallen. Beim aktuellen Kurs würde dies eine Dividendenrendite von 3,8 Prozent bedeuten. Bislang hätten sich Aktionäre über mehr als sechs Prozent freuen können.Während der langjährige Rivale Thomas Cook (Neckermann Reisen) unter der Last seiner hohen Schulden und der Dauer-Verunsicherung der britischen Urlauber durch die Brexit-Wirren zum Saisonende zusammengebrochen sei, habe sich TUI wacker in den schwarzen Zahlen gehalten. Die niedrigere Dividende bleibe jedoch für Anleger eine Enttäuschung.Anleger sollten bei der TUI-Aktie mit einem Stopp bei 9,70 Euro investiert bleiben, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.12.2019)Mit Material von dpa-AFX