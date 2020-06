Börsenplätze TUI-Aktie:



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (23.06.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hannoveraner Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.TUI müsse im Kampf gegen die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden massiven Umsatzeinbußen alle Register ziehen. Einen harten Sparkurs habe sich der Touristik-Konzern bereits verordnet. Nun wolle man sich zusätzlich von Vermögenswerten trennen oder auch Partner an Bord holen, habe TUI-Chef Fritz Joussen gegenüber der FAZ gesagt. Die Aktie könne in freundlichem Marktumfeld davon nicht profitieren.Als mögliches Handlungsfeld für die genannten Pläne gelte die Hotelsparte, in der TUI derzeit viele Häuser in der Bilanz habe. "Es sind unsere Marken, wir setzen und kontrollieren die Standards in Bezug auf die Qualität, Lage und Service", so Joussen. Dazu sei es nur in Ausnahmefällen nötig, die Hotels zu besitzen.Um die Corona-Krise überbrücken zu können, habe der Konzern im April einen Hilfskredit der staatlichen KfW-Bank von 1,8 Milliarden Euro bekommen. Joussen habe nun bestätigt, dass das unter Umständen nicht reiche. "Wir arbeiten natürlich mit mehreren Szenarien und tun gut daran, in diesen Szenarien auch über weitere Finanzquellen nachzudenken", habe er der FAZ gesagt. TUI habe die Kosten um 70 Prozent gesenkt, außerdem seien die Reisewarnungen für viele Länder gefallen. "Aber kein Mensch weiß, wie es mit dem Virus weitergeht, wann es Medizin und Impfstoffe gibt."Die TUI-Aktie ist derzeit kein Kauf - höchstens Zocker können versuchen, auf kurzfristige Bewegungen zu setzen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.06.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link