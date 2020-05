XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (19.05.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristikkonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die TUI-Aktie habe am Montag die Sonne gesehen. Das Papier habe gestern kräftig zugelegt. Spät am Abend habe der deutsche Reisekonzern dann noch mitgeteilt, dass man defizitäre Unternehmensteile restrukturieren, notfalls sich von ihnen trennen wolle. Bringe das neue Kursfantasie und der TUI-Aktie einen weiteren Schub? Analysten würden skeptisch bleiben.Auch für den "Aktionär" bleibe die TUI-Aktie allenfalls eine Wette auf die Sommersaison 2020 - und natürlich auch auf eine Zukunft, in der das Corona-Virus eine weniger belastende Rolle spielen werde. Auch wenn sich der Hannoveraner Konzern für einen abgeschwächten Neustart ab Juli rüsten - die Risiken des Papiers würden eindeutig dessen Chancen überwiegen. Zudem habe der gestrige Kursanstieg einiges an "Sommer 2020-Fantasie" eingepreist, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.05.2020)Börsenplätze TUI-Aktie:Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:3,345 EUR -3,41% (19.05.2020, 13:24)