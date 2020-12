Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (07.12.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von Analyst Markus Armer von Independent Research:Markus Armer, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reisekonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) weiterhin zu verkaufen.Der Konzern habe sich mit privaten Investoren, Banken und dem Bund auf ein weiteres Finanzierungspaket in Höhe von 1,8 Mrd. Euro geeinigt. Dieses umfasse u.a. eine Bezugsrechtskapitalerhöhung über rund 500 Mio. Euro, eine in Aktien der TUI wandelbare stille Einlage des Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) in Höhe von 420 Mio. Euro, eine nicht wandelbare stille Einlage des WSF in Höhe von 280 Mio. Euro und eine Staatsgarantie über 400 Mio. Euro. Vor der Kapitalerhöhung solle das Grundkapital der TUI von 2,56 Euro je Aktie auf 1,00 Euro je Aktie (ohne Zusammenlegung von Aktien) herabgesetzt werden. Der Bezugspreis solle 1,07 Euro je Aktie betragen. Der russische Großaktionär Alexey Mordashov (über Unifirm mit rund 24,9% an TUI beteiligt) werde sein Bezugsrecht ausüben.Mit der Bereitstellung von Impfstoffen dürften die Reisebeschränkungen zwar nach und nach zurückgehen, angesichts der Unsicherheit hinsichtlich der Erholung der Reisebranche im zweiten Halbjahr 2021 würden die Perspektiven jedoch eingetrübt bleiben. Seine Prognosen (u.a. EpS 2019/20e: -3,76 Euro; EpS 2020/21e: -0,02 Euro) behalte der Analyst vorerst bei (Q4-Zahlen am 10.12.). Auf Basis des Discounted-Cashflow-Modells habe er ein unverändertes Kursziel von 3,50 Euro für die TUI-Aktie ermittelt.In Erwartung eines negativen Gesamtertrags (zwölf Monate) bewertet Markus Armer, Aktienanalyst von Independent Research, die TUI-Aktie weiterhin mit dem Votum "verkaufen". (Analyse vom 07.12.2020)Börsenplätze TUI-Aktie: