Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,73 EUR -1,32% (10.09.2020, 10:36)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,724 EUR -0,51% (10.09.2020, 10:21)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (10.09.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Der Hannoveraner Konzern habe seinen Teil der Verpflichtung erfüllt. TUI habe die Voraussetzung für eine weitere staatliche Milliardenhilfe geschaffen, die zur Existenzsicherung unabdingbar sei. Die Inhaber einer TUI-Anleihe hätten grünes Licht zur entscheidenden Vertragsanpassung gegeben. Und es gebe noch eine Nachricht, die zumindest etwas Hoffnung mache. Konkret hätten die Inhaber einer Anleihe der Aussetzung einer vertraglichen Bedingung zugestimmt, die eine künftige Verschuldungsbegrenzung vorgesehen habe, so TUI. An die Aussetzung sei eine zusätzliche Kreditlinie der Förderbank KfW von rund 1,2 Mrd. Euro gebunden gewesen.TUI kämpfe wegen der Auswirkungen der Corona-Krise mit tiefroten Zahlen. Um die Krise zu überstehen, habe sich der Konzern nun Staatshilfen im Umfang von insgesamt 3 Mrd. Euro gesichert. Ein im April gewährter Kredit der KfW über 1,8 Mrd. Euro solle um 1,05 Mrd. Euro aufgestockt werden. Überdies sollten 150 Mio. Euro über eine Wandelanleihe an TUI gehen, die der Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) des Bundes zeichne.Trotz der erledigten Hausaufgaben und der Aufhebung der weltweiten Reisewarnung: Angesichts der weltweit gestiegenen Corona-Zahlen dürfte sich für TUI vorerst nichts Nennenwertes an der miserablen Buchungslage ändern. Anleger sollten einen Bogen um die TUI-Aktie machen und sich auch aussichtsreichere Werte konzentrieren, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: