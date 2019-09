Börsenplätze TUI-Aktie:



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

10,31 EUR +1,53% (24.09.2019, 09:55)



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

10,345 EUR -0,05% (24.09.2019, 10:10)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (24.09.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Reiseanbieters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Der Aktienkurs des Touristikriesen TUI sei nach der Pleite des Rivalen Thomas Cook gestern kräftig gestiegen. Nun habe das Unternehmen selbst für Schlagzeilen gesorgt und kurz vor dem Ende des Geschäftsjahres 2018/19 (30.09.) ein Update herausgegeben.Demnach sei die Sommersaison 2019 für TUI "erfolgreich und gemäß unserer Erwartungen verlaufen". Der Konzern habe zudem die Gesamtjahresprognose bekräftigt: "Wir bestätigen daher unsere gemäß der Ad-hoc Mitteilung vom März 2019 aktualisierte Prognose eines Rückgangs des bereinigten EBITA um ungefähr bis zu minus 26 Prozent im Vergleich mit dem im Geschäftsjahr 2018 rebasierten bereinigten EBITA von 1.177 Millionen Euro."TUI habe wegen der Buchungszurückhaltung vieler britischer Kunden und vor allem wegen der Mehrkosten aufgrund des Groundings der 737-Max-Maschinen die Gewinnprognose deutlich senken müssen. Angesichts der anhaltenden Probleme mit den Flugzeugen dieses Typs kämen auf die TUI wohl auch in den ersten Monaten des kommenden Fiskaljahres zusätzlichen Ausgaben zu.TUI habe schon vor der Thomas Cook-Pleite eine sehr starke Marktstellung gehabt. Nun hätten sich die Aussichten natürlich alles andere als eingetrübt. Der Konzern verfüge über eine solide Bilanz und ein gutes Management.Die TUI-Aktie ist zudem mit einem 2020er KGV von 8 und einer Dividendenrendite von fast 6% immer noch sehr günstig bewertet und nun auch wieder charttechnisch aussichtsreich, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link