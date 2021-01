Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (20.01.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Der Hannoveraner Konzern setze auf den Sommer 2021 in der Hoffnung, dass bis dahin das Corona-Thema (weitestgehend) überwunden sei. Die Deutschen seien in jedem Fall "urlaubshungrig". So gehe aus einer vom TUI-Konkurrenten Dertour in Auftrag gegebenen Umfrage hervor, dass mehr als die Hälfte der Menschen bereit seien, coronabedingte Einschränkungen am Urlaubsort hinzunehmen.Konkret: Die repräsentative Befragung des Marktforschungsinstituts Insa-Consulere im Auftrag von Dertour bringe im Grunde - unabhängig von der Durchimpfungsquote im Sommer die Reiselust und den Nachholbedarf der Deutschen zum Ausdruck. Dabei seien Frauen mutiger als das männliche Geschlecht: Während 62% der weiblichen Befragten Corona-Einschränkungen akzeptieren würden, seien hierzu nur 49% der Männer bereit. Insgesamt sei für mehr als die Hälfte der Befragten eine Urlaubsreise im Jahr 2021 trotz Corona wichtig. Die 25- bis 34-Jährigen würden Urlaub sogar zu 65% als wichtig einstufen.Diese Umfrage bestätige einmal mehr: Die Urlaubs-Sehnsucht der Menschen sei de facto riesengroß. Trotz Corona wolle die Mehrheit der Deutschen verreisen. Wenn bis zum Sommer noch die - wie von vielen Experten prognostiziert - viel zitierte Herden-Immunität erreicht werde, könne TUI sein großes Comeback starten. "Der Aktionär", der die TUI-Aktie in seinem Langfrist-Depot halte, sei für dieses Szenario durchaus optimistisch, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.01.2021)Börsenplätze TUI-Aktie: