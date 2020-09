Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (01.09.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Für den weltweit größten Reisekonzern werde 2020 sicherlich eines der schlechtesten Jahre in der Historie des Unternehmens werden. Erst die lange Lockdown-Phase im Frühjahr, dann die Sommer-Saison, die unter dem Strich ein Reinfall gewesen sei, und die nächsten Monate würden auch keine grundlegende Besserung versprechen. Unternehmenschef Fritz Joussen sei sich der Problematik bewusst und ziehe nun auch bilanzwirksame Maßnahmen in Betracht.Joussen rechne "für eine gewisse Zeit" mit Überkapazitäten bei Hotels, Kreuzfahrten und im Flugbetrieb. Im Fluggeschäft reagiere die Konzernführung bereits mit herben Kürzungsplänen auf die Herausforderungen. So wolle sie die Flotte des deutschen Ferienfliegers TUIfly auf 17 Maschinen in etwa halbieren. Spekulationen über einen möglichen Zusammenschluss von Tuifly mit der Konkurrentin Condor habe Joussen nicht direkt kommentieren wollen. Unterdessen habe Joussen die Anteilseigner auf eine mögliche Kapitalerhöhung nach der Coronakrise vorbereitet. "Wir müssen an der Bilanz etwas machen, das schauen wir uns an", habe er gesagt. Möglich sei "zum Beispiel" eine Kapitalerhöhung oder ein Deal im Bereich Übernahmen und Fusionen. Die milliardenschwere Staatshilfe sei zwar für die Krisenphase gut gewesen, so Joussen. "Langfristig müssen wir uns aber über den Kapitalmarkt finanzieren."Der Optimismus von Joussen ändere nichts an der Einschätzung: TUI sei weiterhin in einer sehr schwierigen Situation und müsse darauf hoffen, dass möglichst bald ein Corona-Impfstoff gefunden werde. Bis dahin sei der Touristik-Konzern weitestgehend von den konkreten, täglichen Entwicklungen der Coronakrise abhängig. Anleger sollten weiterhin die TUI-Aktie meiden, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: