Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (15.09.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.TUI hoffe nach ernüchternden Sommermonaten nun auf das vierte Quartal. Zu diesem Zeitpunkt laufe die pauschale Reisewarnung für einen Großteil der Welt wegen der Corona-Pandemie aus. Länderspezifische Hinweise sollten dann als globaler Kompass fungieren. Für TUI würden die Beschlüsse der Bundesregierung allerdings noch nicht weit genug gehen.Der Reisekonzern Tui begrüße zwar das Ende der pauschalen Reisewarnungen für gut 160 Länder außerhalb der EU und des Schengen-Raumes. Ab Oktober stärker zu auf die einzelnen Staaten zugeschnittenen Bewertungen überzugehen, sei ein guter Ansatz, habe ein Konzernsprecher der dpa gesagt. "Aber das sollte nur ein erster Schritt sein." Es sei für die Branche jetzt wichtig, dass es noch genauere, lokale Warnungen gebe - ähnlich wie man das Infektionsgeschehen in Deutschland auf Landkreisebene beobachte.Dem Reiseveranstalter zufolge würden die allermeisten Urlauber die Hygieneregeln auch in den Ferien beachten, indem sie Masken tragen und Abstand halten würden. "Insofern müssen wir im Herbst zu einem System kommen, in dem man den pflichtbewussten Pauschalreisenden nicht bestraft", habe es geheißen.Und das Pauschalreisen prinzipiell noch durchaus im Trend lägen, würden Buchungen bei der TUI für den Sommer 2021 belegen. Diese lägen nach Angaben des Unternehmens deutlich über den Zahlen des Vorjahres: "Einerseits haben Gäste ihren Urlaub aus diesem Sommer übertragen, andererseits gibt es aufgrund der günstigen Marketinginitiativen in den letzten Wochen auch viele Neubuchungen", so ein TUI-Konzernsprecher.Vor dem Hintergrund steht die TUI-Aktie weiterhin nicht auf der Kaufliste des "Aktionär", so Carsten Kaletta. (Analyse vom 15.09.2020)Mit Material von dpa-AFX