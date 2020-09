Börsenplätze TUI-Aktie:



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (08.09.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.TUI kämpfe ums Überleben und hoffe, wie die gesamte Branche, auf einen Corona-Impfstoff. Die Tatsache, dass viele beliebte Winter-Destinationen bis Ende des Jahres nicht besuchbar seien, mache die Situation nicht besser. Immerhin setze Thailand jetzt ein kleines Zeichen und versprühe ein wenig Hoffnung.So berichte der touristische Newsletter REISEVOR9, dass vom 1. Oktober an Langzeiturlauber einreisen dürfen, die mindestens drei Monate auf der beliebten Ferieninsel "Phuket" würden bleiben wollen und bereit seien, sich der geforderten 14-tägigen Quarantäne zu unterziehen. In einer zweiten Phase bleibe die Quarantänepflicht, die Touristen dürften sich aber währenddessen zweimal aus ihrer Unterkunft herauswagen. Das gelte für Touristen aus Ländern mit "geringem Risiko".Eine dritte Phase für Länder mit "mäßigem Risiko" werde folgen. Die Touristen müssten sich auch dann noch weiterhin einer 14-tägigen Quarantäne unterziehen. Die vierte Phase werde erst in Betracht gezogen, wenn ein Impfstoff auf dem Markt und die Pandemie eingedämmt sei, heiße es. Dann würden Touristen am Flughafen getestet und dürften sich frei bewegen, wenn der Test negativ ausfalle.Anleger sollten die Aktie umfliegen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link