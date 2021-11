XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

2,513 EUR -0,28% (22.11.2021, 10:07)



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

2,516 EUR -3,23% (22.11.2021, 10:22)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 15 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider.(23.11.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Der Hannoveraner Konzern verbreite zusehends Optimismus. Nicht nur die Buchungslage für den Winterurlaub sei nicht schlecht, vielmehr könne auch der kommende Sommer eine "Rückkehr zur Normalität" bedeuten, so TUI-Deutschland-Chef Stefan Baumert. Könne die Aktie des Reiseveranstalters nun nach ihrem gestrigen Plus weiter Boden gutmachen?TUI gehe davon aus, dass im nächsten Sommer - trotz der aktuellen Zuspitzung der Infektionslage in Deutschland - "ganz oder annähernd" das Vorkrisenniveau aus 2019 in Sicht ist. "Wir sind optimistisch, dass wir nächstes Jahr zur Normalität zurückkehren können", habe Baumert gesagt. Speziell für Mittelmeer-Ziele in Spanien, der Türkei oder Griechenland gelte: "All das, was wir an Vorausbuchungen sehen, ist sehr ermutigend".Dazu würden v.a. Frühbucher-Ermäßigungen beitragen. Diese sollten auch dafür sorgen, dass der früher traditionell buchungsstarke Monat Januar trotz des aktuellen (coronabedingten) Trends zur Kurzfristbuchung wieder stärker anspringe als in diesem Jahr. Denn nur mit Frühbucher-Preisen könne man sich noch sein Wunschhotel und günstige Preise sichern, so Baumert, weil in gut laufenden Destinationen wie Griechenland die Hotelpreise steigen würden.Dass das TUI-Management (Zweck-)Optimismus verbreite, sei sonnenklar. Dennoch dürfte die Lage für den Tourismus mit Blick auf die aktuelle Corona-Entwicklung in den kommenden Monaten angespannt bleiben. Und ob der Sommer 2022 tatsächlich wie 2019 werde, sei keineswegs ausgemachte Sache. Da auch das Chartbild negativ aussehe, sollten Anleger besser weiterhin einen Bogen um das Papier des Touristik-Konzerns machen, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.11.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze TUI-Aktie: