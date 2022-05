Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

2,654 EUR +2,35% (11.05.2022, 16:32)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

2,654 EUR +4,69% (11.05.2022, 16:18)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (11.05.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Mit großer Spannung hätten die Anleger den Q2-Zahlen des weltgrößten Reiseveranstalters entgegengefiebert. Und sie seien nicht enttäuscht worden. Sowohl die Umsätze als auch die Verluste seien besser als erwartet ausgefallen. Und auf operativer Ebene solle TUI im laufenden Geschäftsjahr (bis Ende September 2022) wieder schwarze Zahlen schreiben.Mit Blick auf die Staatshilfen aus der Corona-Krise habe der TUI-Chef die Rückführung weiterer Kreditlinien angekündigt: "Das wird zügig passieren." Zeitpunkt und Summen habe er jedoch nicht genannt. Bereits Anfang April habe der der Hannoveraner Konzern die von der Bundesregierung und privaten Banken während Corona zur Verfügung gestellten Finanzmittel von knapp 4,3 Mrd. Euro um rund 700 Mio. Euro reduziert. Anfang Mai habe TUI inklusive Kreditlinien über finanzielle Mittel i.H.v. 3,8 Mrd. Euro verfügt. Die Nettoverschuldung habe Ende März rund 3,9 Mrd. Euro betragen. Das seien 1,2 Mrd. Euro weniger als noch Ende Dezember.Eine Trendwende gebe es auch in der Personalpolitik: Der Abbau von weltweit 8.000 Stellen sei laut Joussen mittlerweile abgeschlossen. Mittlerweile fange man wieder an, Stellen aufzubauen. Derzeit seien rund 1.500 Positionen zusätzlich zu besetzen, etwa rund um die Digitalisierung, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: