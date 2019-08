Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

Die "neue" TUI AG ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Die Aktienexperten des Anlegermagazins "Der Aktionär" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Reiseanbieters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.TUI leide weiter unter dem Verbot des Mittelstrecken-Jets vom Typ Boeing 737 Max. Das Grounding verursache für den Hannoveraner Reisekonzern Kosten im dreistelligen Millionenbereich. Ein Ende des Flugstopps sei noch nicht in Sicht.Derweil könne die TUI-Aktie weiter Boden gut machen. Trotz der Boeing-Probleme, Brexit-Unsicherheit und Preiskampf seien die Aussichten dank des boomenden Kreuzfahrtgeschäfts, steigender Nachfrage im Segment Zielgebietsergebnisse - hier würden u.a. die Ausflüge vor Ort verbucht - und der günstigen Bewertung weiterhin gut. Anleger sollten ihre Position mit einer Stopp-Loss-Order bei 7,50 Euro nach unten absichern, so die Aktienexperten des Anlegermagazins "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.08.2019)Börsenplätze TUI-Aktie:XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:8,85 EUR +2,41% (22.08.2019, 11:50)