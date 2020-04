XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (30.04.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reiseveranstalters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Der deutsche Touristik-Konzern habe die Hoffnung auf das Sommergeschäft noch nicht abgeschrieben. Zwar habe TUI Deutschland den Reisestopp ins Ausland bis Mitte Juni verlängert. Im Inland würden die Reisen aber nur bis Mitte Mai ausgesetzt, "da von einer früheren Öffnung der Ferienhäuser und Hotels in Deutschland auszugehen" sei, habe TUI am Donnerstag mitgeteilt. Zudem sei mit einer schrittweisen Öffnung der europäischen Urlaubsregionen zu rechnen, da die Länder unterschiedlich von Einschränkungen betroffen seien.Die Reisebranche sei von den Einschränkungen wegen des Coronavirus schwer getroffen. TUI habe zur Überbrückung einen Staatskredit über 1,8 Mrd. Euro erhalten. Die Bundesregierung habe ihre weltweite Reisewarnung für Touristen am Mittwoch bis zum 14. Juni verlängert.Die Unsicherheit, wann TUI den Betrieb zumindest teilweise wieder aufnehmen könne, sei weiterhin groß. Ein Investment in die TUI-Aktie bleibe daher eine regelrechte Glaubensfrage: Erwarte man für die kommenden Jahre eine "Normalisierung" des Reiseverkehrs oder nicht? Wer davon ausgehe, dass TUIs Geschäft mit Pauschalreisen, Kreuzfahrten & Co ab dem kommenden Jahr wieder laufen werde, könne das aktuell günstige Niveau zum Einstieg nutzen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: