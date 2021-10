Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze TUI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

2,728 EUR -1,55% (25.10.2021, 11:52)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

2,687 EUR -3,35% (25.10.2021, 11:36)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 15 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (25.10.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die TUI-Aktie scheine sich aktuell (einigermaßen) zu stabilisieren. Doch mit Blick auf die aktuellen Corona-Zahlen hierzulande könnte neues Ungemach drohen, Carsten Kaletta von "Der Aktionär". So habe jüngst Marokko den Flugverkehr mit Deutschland eingestellt - andere Länder könnten sich daran ein Beispiel nehmen. Immerhin komme Positives aus Fernost.Konkret: Thailand wolle sich am 1. November für Flugreisende aus Deutschland und 45 weiteren Ländern mit geringem Corona-Risiko öffnen. Bisher hätten nur zehn Staaten auf der Liste gestanden. Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha habe mit Blick auf die Tourismusbranche erklärt, Thailand müsse sich jetzt beeilen, sonst suchten sich Reisende andere Ziele aus. Neben Deutschland, Österreich und anderen EU-Ländern sowie der Schweiz stünden auf der Liste der 46 Länder, die das thailändische Außenministerium veröffentlicht habe, auch die USA, Chile, die Vereinigten Arabischen Emirate oder Bhutan.Reisende müssten vollständig geimpft und vor Abflug negativ auf das Corona-Virus getestet sein, habe der Regierungschef auf seinem Facebook-Account am Donnerstagabend weiter geschrieben. Nach Ankunft sei demnach ein weiterer Test Pflicht, danach könne es ohne Quarantäne an bisher 17 für den Tourismus geöffnete Orte gehen, darunter die beliebte Ferien-Insel und Hot-Spot "Phuket", die Hauptstadt Bangkok und Chiang Mai im bergigen Norden des Landes. Ob auch diese Liste der thailändischen Ziele erweitert werde, sei noch unklar, habe die Zeitung "Bangkok Post" geschrieben.Laut TUI sei Thailand ein wichtiges Fernreiseziel. Das Problem: Das Winterhalbjahr sei für den Mittelmeer-Spezialisten aus Hannover traditionell defizitär. Und dieser Winter dürfte keine Ausnahme machen. Für die kalten Monate lägen die Buchungen nach Unternehmensangabe bei 54 Prozent des Niveaus von 2018/19. Die Winterkapazitäten plane man deshalb mit 60 und 80 Prozent des üblichen Programms.Die TUI-Aktie notiere am Montag mit einem leichten Abschlag bei 2,76 Euro und damit in der Nähe des Schlusskurses vom Freitag (2,76 Euro).Die Winter werde für den Sommer-Mittelmeer-Spezialisten TUI sicherlich nicht die große Wende bringen. Auch der Chart sehe alles andere als einladend aus.Es bleibt dabei: TUI ist derzeit unter Chance-Risiko-Aspekten nicht kaufenswert, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.10.2021)