Börsenplätze TUI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,065 EUR +6,87% (04.01.2022, 15:05)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,062 EUR +7,82% (04.01.2022, 14:51)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 15 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (04.01.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die TUI-Aktie sei im Aufwind. Das Papier profitiere von den sich mehrenden Expertenstimmen, die Corona-Optimismus verbreiten würden. Nachdem weltweit bekannte Kapazitäten wie Charité-Chef-Virologe Christian Drosten oder auch US-Immunologe Anthony Fauci bereits Licht am Ende des Pandemie-Tunnels sähen, komme aktuell noch Zuversichtliches aus einem Nachbarland.Die dänische Epidemiologin Tyra Grove Krause, Leiterin des staatlichen "Statens Serum Institut", habe gegenüber dem dänischen Fernsehsender TV 2 erklärt, dass dank Omikron die Pandemie in ihrem Land in nur zwei Monaten vorbei sein könnte, wie "Bild.de" berichte. Dabei berufe sich die Expertin auf eine Studie ihres Instituts, wonach die Hospitalisierungsrate aufgrund der Omikron-Variante nur halb so hoch sei wie bei der Delta-Variante.Daten aus England, Kanada, Südafrika und Schottland würden alle dieselbe Botschaft vermitteln: Omikron werde in den nächsten Monaten für eine massive Ausbreitung der Infektion sorgen. Dennoch: "Wenn es vorbei ist, sind wir in einer besseren Lage als vorher", so die dänische Wissenschaftlerin.Auch die Weltgesundheitsorganisation WHO verbreite Aufbruchsstimmung in der Reise-Branche. Ihrer Einschätzung nach gebe es Hinweise auf mildere Krankheitssymptome im Falle der Omikron-Variante. Es sehe zunehmend so aus, dass Omikron vor allem die oberen Atemwege wie Nase, Rachen und Bronchien befalle statt etwa der Lunge, sage ein WHO-Vertreter in Genf, wie "tagesschau.de" berichte.Das Papier des Reisebetreibers nehme dank der positiven Corona-News Fahrt auf. Sollte die Pandemie tatsächlich in absehbarer Zeit Geschichte sein, dann werde die Reise vermutlich weiter nach oben gehen. Ein konkretes charttechnisches Kaufsignal sei gegeben, wenn die TUI-Aktie die 200-Tage-Linie (aktuell: 3,11 Euro) nachhaltig überwinde.Der Reise-Titel wandert auf die Watchlist des AKTIONÄR, so Carsten Kaletta. (Analyse vom 04.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link