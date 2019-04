Börsenplätze TUI-Aktie:



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (18.04.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reiseanbieters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die Aktie der TUI habe sich im gestrigen Handel weiter erholen können. Rückenwind hätten die Anteilscheine vor allem von der Meldung erhalten, wonach Boeing zuversichtlich sei, dass die Flieger der Baureihe 737 Max 8 noch im Sommer wieder den Flugbetrieb aufnehmen könnten. Mutige Anleger würden sich schon jetzt positionieren.So sei die Aktie gestern bereits um mehr als vier Prozent auf 9,81 Euro geklettert. Gut möglich, dass der Kurs in den kommenden Handelstagen wieder einen Angriff auf die Marke von 10,00 Euro starte und anschließend das Gap bei 10,16 Euro schließen könne.Die jüngsten Aussagen von Boeing und der aufgeschobene Brexit könnten dazu führen, dass der Sommer 2019 für TUI doch noch halbwegs "normal" ablaufen werde. Das mache vielen Anlegern berechtigte Hoffnungen, dass der Kursverfall der vergangenen Monate überzogen sei.Ganz klar: Die Aktie von TUI sei und bleibe ein heißes Eisen. Der Brexit, die Problem mit der Boeing 737 Max 8 sowie die sich ändernden Reisetrends - dies allesamt habe das Potenzial, den Kurs jederzeit wieder kräftig nach unten zu drücken.Dennoch habe sich zuletzt das Chance-Risiko-Verhältnis bei TUI wieder verbessert. Daher können mutige Anleger beim stark aufgestellten und sehr günstig bewerteten Touristikriesen allmählich zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte bei 6,80 Euro platziert werden. (Analyse vom 18.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link