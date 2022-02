XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,255 EUR -4,49% (14.02.2022, 16:53)



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,27 EUR -3,05% (14.02.2022, 17:06)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 15 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (14.02.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reiseveranstalters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die TUI-Aktie habe sich in den letzten Wochen wieder zurückgekämpft. Trotz schwacher Zahlen habe der Titel seit Ende November rund 45% zulegen können. Anleger könnten auf das erhoffte starke Geschäft über die Sommermonate setzen. Werde nun diese Marke geknackt, dürften auch Trader auf ihre Kosten kommen.Die TUI-Aktie sei im letzten Jahr ordentlich unter die Räder gekommen. Zwischen Mai und Ende November habe sich der Wert nahezu halbiert. Es gebe aber Hoffnung. Ausgehend vom Tief des Abverkaufs bei 2,24 Euro sei der Titel wieder gen Norden geklettert und habe nach einem einmonatigen Kampf die mittelfristige Abwärtstrendlinie bei 3,05 Euro überschritten.Während der darauffolgenden dynamischen Aufwärtsbewegung sei das Papier am Mittwoch sogar über die 200-Tage-Linie bei 3,24 Euro gesprungen und habe damit ein Kaufsignal generiert. Nun sei es entscheidend, dass die TUI-Aktie das positive Momentum nutze und das Verlaufshoch bei 3,66 Euro knacke. Dadurch wäre die Gefahr eines Doppeltops gebannt und der Weg bis mindestens an die 4-Euro-Marke frei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: