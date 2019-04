Börsenplätze TUI-Aktie:



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

8,74 EUR +0,62% (05.04.2019, 09:34)



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

8,76 EUR -0,41% (05.04.2019, 09:49)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (05.04.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reiseanbieters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Gestern sei eine neue Insidertransaktion beim Touristikriesen TUI bekannt gegeben worden. So habe sich der Konzernchef Fritz Joussen, der erst kurz nach dem Kursverfall im Februar für rund zwei Millionen Euro zugegriffen habe, in mehreren Tranchen erneut ein Aktienpaket im siebenstelligen Volumen an TUI gesichert.So habe er bei einem Preis von 8,40 Euro je Aktie insgesamt 1,444 Millionen Euro in das von ihm geführte Unternehmen gesteckt. Er bleibe offenbar fest davon überzeugt, dass der Aktienkurs in Zukunft wieder deutlich höher als derzeit stehen dürfte.Im Februar habe er sich bereits TUI-Anteile im Volumen von zwei Millionen Euro gesichert. Auch der designierte Aufsichtsratschef Dieter Zetsche sowie zahlreiche andere Vorstände hätten im Zuge dessen kräftig zugekauft. Viel verdient hätten sie mit diesen Investments allerdings bisher alle noch nicht. Denn damals habe die Dividendenperle noch bei über 9 Euro notiert.Dennoch rät Thorsten Küfner von "Der Aktionär" Privatanlegern vorerst dazu, eine klare Bodenbildung abzuwarten und nicht ins fallende Messer zu greifen, zumal die Risiken mit dem Brexit oder der 737-Max-Problematik nicht unterschätzt werden sollten. (Analyse vom 05.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link