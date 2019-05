Börsenplätze TUI-Aktie:



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

9,076 EUR -0,04% (14.05.2019, 09:31)



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

9,084 EUR +0,33% (14.05.2019, 09:46)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (14.05.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristikkonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die Aktie sei gestern in einem schwachen Marktumfeld erneut unter Druck geraten. Morgen werde das Unternehmen die Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2018/19 vorlegen. Darüber hinaus sei bekannt geworden, dass der Touristikriese in einer anderen Angelegenheit auf das Gaspedal drücke.So berichte die FAZ, dass der aktuelle Daimler-Chef Dieter Zetsche bereits am 23. Mai den Aufsichtsratsvorsitz bei der TUI einnehmen solle. Nur einen Tag davor solle er den Vorstandsvorsitz bei Daimler abgeben.TUI hätte Zetsche gerne bereits im vergangenen Herbst als Chef des Kontrollgremiums installiert. Doch einige Investoren seien dagegen gewesen, dass er beide Posten gleichzeitig ausführe. Daher solle nun kommende Woche der schnelle Wechsel erfolgen.Die TUI-Aktie bleibt für mutige Anleger mit einem langen Atem nach wie vor attraktiv, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte bei 7,50 Euro belassen werden. (Analyse vom 14.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link