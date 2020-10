Börsenplätze TUI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,146 EUR -1,63% (01.10.2020, 11:07)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,137 EUR -3,18% (01.10.2020, 10:52)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (01.10.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Auf den ersten Blick mute es durchaus paradox an, weil für beide Destinationen Reisewarnungen bestünden: Der deutsche Touristik-Konzern TUI biete zunächst nicht wieder Pauschalreisen nach Mallorca an. Das mache man ab Oktober lediglich mit den Kanarischen Inseln, habe eine TUI-Sprecherin dem "Mallarco-Magazin" gesagt. Es handle sich um eine Testphase. Gleichzeitig würden sich die Analysten der Commerzbank zum Thema "Staatshilfen" zu Wort melden.Auch wenn jetzt TUI weitere 1,2 Milliarden Euro zufließen würden, sei die Lage aus Sicht der Großbank weiter sehr ernst. Die Risiken würden hoch bleiben, habe Commerzbank-Analyst Adrian Pehl gegenüber der FAZ gesagt. Trotz gewährter oder zumindest zugesagter Staatskredite in Höhe von rund 3 Milliarden Euro sei die Lage der TUI "immer noch nicht trivial".Das Problem: Auf der einen Seite habe TUI derzeit wegen Corona und Co überschaubare Einnahmen. Auf der anderen Seite müssten die Hannoveraner im Moment wieder viel Geld an Kunden zurückzahlen, deren Reisen wegen weltweit stark steigender Infektionszahlen in den meisten Urlaubsländern ausfallen würden. Sollte das finanzielle Ausbluten im gleichen Tempo weitergehen, könnte der Konzern zum Ende seines ersten Quartals im Geschäftsjahr 2020/21, das von Oktober bis Dezember laufe, negatives Eigenkapital ausweisen, erwarte Analyst Pehl. An der Börse würde das als starkes Alarmsignal gewertet. Außerdem stehe 2021 die Refinanzierung einer 300 Millionen Euro schweren Anleihe an, die ebenfalls geregelt werden müsse.Dann ließe sich die angepeilte Summe für die Kapitalerhöhung leichter einsammeln, die Gerüchten zufolge zwischen 700 Millionen und einer Milliarde Euro liegen solle. Schlimmstenfalls ginge es weiter Richtung Allzeit-Tief, das bei 2,43 Euro liege. Das würde TUI, dann zwingen mehr Aktien auszugeben, weil sonst nicht genug Kapital zufließe - immer unter Voraussetzung, dass sich genügend Interessenten finden würden."Der Aktionär" teilt die Einschätzung der Commerzbank: Für TUI ist die Lage sehr ernst. Anleger sollten besser einen Bogen um die Aktie machen und sich auf aussichtsreichere Titel fokussieren, so Carsten Kaletta. (Analyse vom 01.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link