Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

2,59 EUR -38,94% (16.03.2020, 09:29)



Xetra-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,021 EUR -24,91% (16.03.2020, 09:15)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (16.03.2020/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Verkauf der Aktie des Reisekonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) und senkt das Kursziel von 7 auf 2 Euro.Die aktuellen Entwicklungen im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie würden sich überschlagen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Einschränkungen für die Bevölkerungen würden sich immer weiter zuspitzen. Insbesondere treffe dies auf Reisetätigkeiten und die Gastronomie zu. Für TUI breche damit vorübergehend fast die gesamte Geschäftsgrundlage weg. Das wichtige Ostergeschäft dürfte komplett ins Wasser fallen. Die Dauer der Einschränkungen sei aktuell überhaupt nicht absehbar. Selbst bei einer möglichen Aufhebung der Einschränkungen in einigen Wochen werde die hohe Verunsicherung in der Bevölkerung auch zu einem deutlichen Rückgang der Buchungen im Sommergeschäft führen. Nachdem die Bundesregierung am vergangenen Freitag angekündigt habe, den deutschen Unternehmen mit unbegrenzten Kreditprogrammen zu helfen, sei Donie zuversichtlich, dass der Reisekonzern diese Krise überstehen werde. Allerdings gehe er davon aus, dass der Tiefpunkt noch nicht erreicht sei.Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, stuft daher in einer aktuellen Aktienanalyse die TUI-Aktie von halten auf verkaufen herab und reduziert das Kursziel von 7 auf 2 Euro. (Analyse vom 16.03.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der TUI AG: Keine vorhanden.Börsenplätze TUI-Aktie: