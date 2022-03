Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

2,904 EUR +0,17% (31.03.2022, 12:50)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

2,907 EUR -0,17% (31.03.2022, 12:35)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 15 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (31.03.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Am Mittwoch sei bekannt geworden, dass der deutsche Reisedienstleister TUI 700 Millionen Euro seiner Kreditschulden zurückgezahlt habe. Dennoch habe der Konzern weiterhin hohe Schulden. Jetzt habe Konzernchef Fritz Joussen bekannt gegeben, wie die offenen Kredite weiter getilgt werden sollten. Mit Bernstein habe außerdem ein Analyst seine Einschätzung abgegeben.Joussen gebe im Gespräch mit der "Börsen-Zeitung" als Ziel der TUI an, in zwei bis drei Jahren geringere Schulden als das dreifache EBITDA zu haben. Dafür müssten in diesem Zeitraum 1,9 Milliarden Euro zurückgezahlt werden. Optimistisch sei er, da in der Pandemie 400 Millionen Euro an Kosten dauerhaft eingespart worden seien. Darüber hinaus habe der TUI-Chef von einer möglichen Kapitalerhöhung gesprochen. Diese in die Wege zu leiten, sei aktuell allerdings schwierig, da nicht sicher sei, wie es mit den Anteilen des ehemaligen russischen Großaktionärs Alexej Mordaschow weitergehe.Analyst Richard Clarke vom Analysehaus Bernstein habe seine Einstufung für die Aktie indes auf "halten" mit einem Kursziel von 2,50 Euro belassen. In der Studie vom Mittwoch habe er geschrieben, dass der erste Schritt zur Rückzahlung der Staatshilfen erwartungsgemäß gemacht sei. Die Reisebuchungen lägen außerdem auf dem Niveau europäischer Wettbewerber.Für den "Aktionär" ist die TUI-Aktie aktuell kein Kauf, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: