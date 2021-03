Börsenplätze TUI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,904 EUR +1,74% (05.03.2021, 22:26)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,781 EUR -5,40% (05.03.2021, 17:36)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (07.03.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Touristikkonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Mit den geänderten Flottenplänen beim Ferienflieger Tuifly könnten nach Einschätzung der Gewerkschaft ver.di etwa 200 Arbeitsplätze im Cockpit und in der Kabine zusätzlich gesichert werden. Es sei begrüßenswert, dass der Aufsichtsrat der Tuifly die bisherigen Pläne zur Flottenreduzierung von 35 auf nur 17 Flugzeuge revidiert und eine neue Zielgröße von 22 Flugzeugen beschlossen habe, habe ver.di am Samstag mitgeteilt. Als Zielgröße sei die Zahl von 200 zusätzlich gesicherten Jobs bereits am Freitagabend aus dem Unternehmen genannt worden.Das Ziel, Entlassungen zu vermeiden, sei mit dem vorliegenden Kompromiss gelungen, habe die stellvertretende ver.di-Vorsitzende Christine Behle gesagt. "Der Preis dafür ist jedoch hoch. Die Beschäftigten zahlen dafür mit langfristig verschlechterten Arbeitsbedingungen", habe sie ergänzt. Die Kritik am großen Arbeitsplatzabbau am Boden und in der Technik bleibe bestehen. So sei es ein "unglaublicher Skandal", dass die Flugzeugwartung und deren Arbeitsplätze nach Belgien und England verlagert werden sollten - just nach Ende der Möglichkeit, dafür Kurzarbeit zu beantragen.Der Aufsichtsrat von Tuifly habe sich am Freitag in einer Sondersitzung auf einen Kompromiss beim Sparkurs verständigt. Personalabbau soll nach ver.di-Angaben nur mit Freiwilligenprogrammen erfolgen. Tuifly garantiere einen festen Beschäftigtenstand in der Kabine.Die Tourismusbranche, die zu den größten Opfern der Corona-Krise gehöre, schöpfe Hoffnung - zumindest etwas. Eine nachhaltige Erholung der internationalen Urlaubsreisen werde allerdings dauern. "Der Aktionär" habe mutigen Anlegern die TUI-Aktie bei einem Kurs von 3,93 Euro zum Kauf empfohlen. Derzeit notiere das Papier nach einer zuletzt starken Entwicklung bei 4,90 Euro. Engagierte Anleger sollten die TUI-Aktie weiter halten, aber die Stop-Loss-Marke bei 3,60 Euro beachten, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link