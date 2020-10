Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die Kanaren seien zwar eine sogenannte Ganzjahres-Destination, aber gerade im Herbst und Winter besonders beliebt. Aktuell bestehe zwar noch eine Reisewarnung für Gran Canaria, Teneriffa und Co. Die könnte mit Blick auf die aktuellen Zahlen aber bald wegfallen, wie der touristische Newsletter "Reise vor9" in seiner aktuellen Ausgabe berichte.So liege nach Angaben der Inselregierung die Zahl der Infektionen im Sieben-Tage-Schnitt derzeit knapp unter 50 auf 100.000 Einwohnern. Wenn das so bliebe, könnte die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes bald gestrichen werden. Mit 49,5 liege die sogenannte kumulative Inzidenz erstmals seit Wochen wieder unterhalb der ominösen Schwelle, ab der das Robert-Koch-Institut Regionen als sogenanntes Risikogebiet bewerte und das Auswärtige Amt eine Reisewarnung ausspreche.Am vergangenen Wochenende habe TUI wieder Verbindungen zwischen Deutschland und den Inseln aufgenommen. Am Samstag seien erste Passagiere auf Teneriffa und Fuerteventura gelandet. Am Sonntag seien dann Gran Canaria und Lanzarote gefolgt. Zum Start sei das Angebot "eher spärlich angenommen worden", melde das Portal "Teneriffa News".Bleibe es bei den rückläufigen Infektionszahlen, könnte die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes demnächst aufgehoben werden. Sowohl für die Kanaren als auch für TUI wäre das wichtig, denn die Wintermonate seien für die Inseln in touristischer Hinsicht deutlich wichtiger als die Sommersaison.Trotz des kleinen Hoffnungsschimmers bleibe die Lage für TUI angesichts des weltweiten Corona-Infektionsgeschehens unverändert problematisch.Anleger, die ein langfristiges, solides Investment suchen, sind aktuell hier an der falschen Adresse, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.10.2020)