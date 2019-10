Börsenplätze TUI-Aktie:



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

11,70 EUR -1,35% (16.10.2019, 09:48)



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

11,735 EUR -1,05% (16.10.2019, 10:03)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (16.10.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Reiseanbieters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die Aktie des zuvor kräftig gebeutelten Touristikriesen TUI habe in den letzten Wochen eine beeindruckende Rally hingelegt. So habe sich die Dividendenperle seit Mitte August um fast 50 Prozent verteuert. Sollten Anleger, welche die Papiere nicht im Depot hätten, jetzt auf den fahrenden Zug aufspringen oder lieber abwarten?Angesichts der Fahnenstange, welche die TUI-Papiere zuletzt ausgebildet hätten, könnten noch nicht investierte Anleger durchaus noch etwas abwarten. Zumindest eine kurze Korrekturbewegung dürfte es in den kommenden Tagen sicherlich geben.Zumal die Risiken nach wie vor vorhanden seien: So dürfte die TUI-Aktie weiterhin sehr nervös auf negative Meldungen zu den Brexit-Verhandlungen reagieren.Grundsätzlich bleibe der Titel aber ein sehr attraktives Investment: Die Aussichten des strategisch sehr stark aufgestellten Unternehmens mit solider Bilanz seien gut und die Bewertung sei günstig.Anleger, die bereits an Bord sind, sollten nun den Stoppkurs erneut nachziehen, auf 9,10 Euro, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link