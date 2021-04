(Mit Material von dpa-AFX)



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (14.04.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Touristikkonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Eine gute Nachricht für den Tourismus: Rechtzeitig zu den Sommerferien in Deutschland solle der vielzitierte Impf-Pass kommen, heiße es aus Regierungskreisen wie dpa berichte. Damit wollen Merkel und Co einfacheres und sicheres Reisen in Europa ermöglichen, so der Experte Carsten Kaletta. Die TUI-Aktie goutiere das mit einem ordentlichen Kurssprung.Die Menschen in Deutschland sollten noch vor den Sommerferien in die Lage versetzt werden, einen vollständigen Impfschutz unkompliziert durch eine Smartphone-App nachzuweisen. Die digitale Bescheinigung solle den Betroffenen die Möglichkeit geben, schnell und fälschungssicher nachzuweisen, dass sie vollständig geimpft seien und deshalb wieder bestimmte Grundrechte in Anspruch nehmen zu können, etwa bei Urlaubsreisen.Die Zertifikate sollten dabei nicht zentral auf einem Server gespeichert werden, sondern jeweils auf dem Smartphone der Anwender. Menschen, die kein Smartphone besitzen würden, würden zusätzlich zu dem Eintrag im analogen gelben Impfpass einen Ausdruck der digital einlesbaren Impfbescheinigung als QR-Code auf Papier erhalten. Auch bei einem Verlust oder Wechsel des Smartphones könne das Zertifikat über den ausgedruckten QR-Code erneut ins Handy eingelesen werden.Die digitalen Impfbescheinigungen sollten in den Impfzentren und Arztpraxen ausgestellt werden. Derzeit suche die Bundesregierung noch nach einem Verfahren, wie bereits vollständig Geimpfte ihre Bescheinigung nachträglich erhalten könnten. In der Bundesregierung werde zudem noch diskutiert, ob auch überstandene Corona-Infektionen wie ein vollständiger Impfschutz gewertet würden. Dabei sei man noch auf Forschungserebnisse angewiesen, habe es geheißen.Die TUI-Aktie notiere aktuell mit einem Plus von rund fünf Prozent bei 4,55 Euro und könne damit die charttechnisch wichtige 50-Tage-Linie knacken. Ein gutes Zeichen.Der große Tourismus-Traum "Sommer-Urlaub 2021" nehme mit dem "Impf-Pass" zusehends Gestalt an. TUI habe als Marktführer, beste Chancen von einem starken Sommer-Geschäft zu profitieren. Auch charttechnisch habe sich das Bild wieder aufgehellt.Kurzum: Anleger bleiben weiter an Bord, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.04.2021)