Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (04.10.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Reiseanbieters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die Aktie der TUI notiere aktuell immer noch weit über dem Kursniveau vor der Pleite des Rivalen Thomas Cook. Denn das Gros der Marktteilnehmer rechne weiterhin damit, dass der europäischen Marktführer vom Aus seines langjährigen Konkurrenten profitieren werde. NochDenn aktuell sei noch völlig unklar, was mit einigen Teilen des britischen Touristikriesen geschehen könnte. Durchaus möglich sei etwa, dass in Großbritannien ein neuer Wettbewerber entstehe. So habe der Chef des Billigfliegers easyJet nun erklärt: "Natürlich werden wir uns, wie alle Fluggesellschaften und Reiseunternehmen, anschauen, was aus dem Thomas-Cook-Netzwerk für uns von Interesse sein könnte." Zwar liege der Fokus eher auf organischem Wachstum, dennoch wäre es für die TUI eher ein Nachteil, sollte ein starker Player wie etwa easyJet zukünftig im Veranstaltungsgeschäft agieren.Andererseits sollten sich Anleger von all den Gerüchten um Thomas Cook nicht verrückt machen lassen und daran denken: Den Großteil der Gewinne erwirtschafte die TUI mit ihren Kreuzfahrtschiffen und den konzerneigenen Hotels. Der Verkauf von Pauschalreisen habe zuletzt nur noch etwa 30 Prozent ausgemacht.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link