Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (05.05.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Hoffnungsschimmer für Reisehungrige und Reiseveranstalter wie TUI nach langer Corona-Zwangspause: Die Gruppe der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20) habe am Dienstag ein Signal zum Neustart der Branche gegeben. Italiens Regierungschef Mario Draghi habe als G20-Vorsitzender den Start des digitalen EU-Corona-Passes zu Mitte Juni versprochen.Das sehe gut aus: So würden die Buchungszahlen deutscher Reiseveranstalter jetzt schon hoch gehen. Und erste Bundesländer würden Öffnungen zu Pfingsten ankündigen. Dabei könnten Sommerurlauber nach Einschätzung der Branche mit stabilen Preisen rechnen."Die Impfkampagne hat in Deutschland enorm an Tempo gewonnen, und auch die Buchungen legen kontinuierlich zu", habe ein TUI-Sprecher gesagt. Der Branchenprimus gehe davon aus, dass der Urlaub dieses Jahr sogar günstiger werde als in den Vorjahren. Dabei scheine das Geld bei vielen Reisehungrigen locker zu sitzen. Vor allem höherpreisige Hotels lägen Veranstaltern zufolge im Trend."Viele buchen längere Reisen, weil sie sehr lange auf den Urlaub warten mussten. Außerdem liegen Hotels in höheren Kategorien sowie größere Zimmer in besseren Lagen im Trend", so der TUI-Sprecher.Der Branchenzweite, DER Touristik, sehe ebenfalls "einen deutlichen Anstieg" der Buchungskurve. "Die Menschen wollen reisen und das möglichst sicher und früh", habe Zentraleuropa-Chef Ingo Burmester gesagt. Reisen bleibe insgesamt günstig.Der Tourismus zähle zu den am härtesten von der Corona-Krise getroffenen Branchen. Weltweit habe er nach Angaben des World Travel & Tourism Council, einem Zusammenschluss global agierender Tourismusunternehmen, vor der Pandemie für mehr als 10 Prozent des globalen Bruttoinlandsproduktes und 330 Millionen Arbeitsplätze gestanden. In der Krise seien 58 Mio. Jobs verloren gegangen.Die TUI-Aktie verliere im frühen Handel rund drei Prozent und notiere bei 4,98 Euro. Komme es zu weiteren Abgaben, fungiere der Bereich um 4,85 Euro als (erste) Unterstützung.Der Weg für ein starkes Sommer-Geschäft der Reise-Veranstalter werde zusehends geebnet - dank Fortschritten bei den Impfungen und der Aussicht auf den EU-Corona-Pass. Auch TUI spüre den Fortschritt und melde weiter anziehende Buchungen.Kurzum: Investierte Anleger bleiben weiter an Bord und setzen auf höhere Kurse, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.05.2021)