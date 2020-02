Börsenplätze TUI-Aktie:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (24.02.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Touristikkonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF).So richtig rund laufe es für TUI immer noch nicht. Negative Schlagzeilen würden die Aktie immer wieder runterziehen. Neuestes Problem: Die anhaltenden Unsicherheiten um die Auswirkungen des Coronavirus würden zunehmen. Im heutigen Handelsverlauf verliere der Titel rund zehn Prozent. Damit sei die TUI-Aktie jetzt charttechnisch klar angeschlagen.Krankheiten seien für die Kreuzfahrtbranche ein Albtraum: Reiserouten würden geändert, Passagiere würden umbuchen - das koste die Reisekonzernen viel Geld und drücke die Gewinne. Das sei aktuell ein unkalkulierbares Risiko - auch für TUI.Die heutigen Kursverluste würden den Titel in charttechnische Schwierigkeiten bringen. Erstens sei die 200-Tage-Linie bei 10,03 Euro unterschritten worden. Zweitens werde die Unterstützungslinie vom Februar-Tief bei 9,20 mehrfach getestet. Wenn auf Schlusskursbasis die Marke unterschritten werden sollte, würden kurzfristig weitere Abschläge drohen.Derzeit herrsche große Verunsicherung am Markt. Grund zur Panik sehe "Der Aktionär" nicht. Die attraktive Bewertung mit einem KGV von 10 für 2020 mache die Aktie zu einem Schnäppchen. Zusätzlich locke die Dividendenrendite von rund fünf Prozent. Kurzfristig könnte die Aktie ihre Abwärtsbewegung beschleunigen, wenn die charttechnische Unterstützungszone zwischen 9,00 und 9,20 Euro auf Schlusskursbasis unterschritten werde.Langfristig bleibt "Der Aktionär" bei TUI optimistisch, aufgrund des angeschlagenen Chartbildes sollten Anleger jedoch vorerst mit einem Einstieg warten, so Pierre Kiren. (Analyse vom 24.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link