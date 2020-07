Börsenplätze TUI-Aktie:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (08.07.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hannoveraner Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.TUI kämpfe mit allen Mitteln gegen die Corona-Pandemie. Einen harten Sparkurs habe sich der Reiseveranstalter bereits verordnet, in der Hotelsparte solle die Anzahl der eigenen Häuser reduziert werden, und auch das Thema "Partner-an-Bord-holen" stehe ganz oben auf der Agenda. Heute würden die Hannoveraner melden, dass der Verkauf einer "Tochter" erfolgreich über die Bühne gebracht worden sei. Die Aktie könne davon indes nicht profitieren.Konkret: TUI habe ihre Tochter Hapag-Lloyd Cruises an TUI Cruises abgegeben. TUI Cruises sei ein Joint-Venture von TUI und der Royal Caribbean Group. Der Deal sei allerdings bekannt gewesen - die Transaktion habe der Touristik-Konzern bereits im Februar angekündigt.1,2 Milliarden Euro sollten der Verkauf nach Angaben in die Kassen des weltweit größten Reisekonzerns spülen. "Die Übertragung der einzelnen Hapag-Lloyd Cruises Schiffe auf das Gemeinschaftsunternehmen wird in den kommenden Tagen abgeschlossen sein", heiße es vonseiten der Hannoveraner.TUI versuche alles, um der Krise zu trotzen. Dennoch bestünden große Unsicherheiten angesichts der andauernden Corona-Pandemie hinsichtlich der weiteren geschäftlichen Entwicklung.Die TUI-Aktie ist derzeit kein Kauf - höchstens Trader können ihr Glück versuchen und auf kurzfristige Bewegungen spekulieren, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link