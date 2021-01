Börsenplätze TUI-Aktie:



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (05.01.2021/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der Nord LB:Wolfgang Donie, Analyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Reiseveranstalters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF).Die EU-Kommission habe gestern Abend die Genehmigung für die im dritten Hilfspaket im Gesamtumfang von EUR 1,8 Mrd. enthaltenen staatlichen Unterstützungsmaßnahmen von EUR 1,25 Mrd. erteilt. Darüber hinaus habe die BaFin dem Investmentvehikel Unifirm des russischen Großinvestors Alexej Mordaschow, die Zustimmung erteilt, den Anteil an TUI von 24,9% auf bis zu 36% zu erhöhen, ohne ein normalerweise gesetzlich vorgeschriebenes Pflichtangebot an die übrigen Aktionäre unterbreiten zu müssen. Im Rahmen der außerordentlichen Hauptversammlung, die heute virtuell stattgefunden habe, hätten die Aktionäre den geplanten Kapitalmaßnahmen (Kapitalherabsetzung, Kapitalerhöhung, Umtauschrecht für stille Einlagen des Wirtschaftsstabilisierungsfonds, vgl. Ticker vom 3. Dezember 2020) zugestimmt.Damit sei der Weg zur Umsetzung der Maßnahmen frei. Die Bezugsfrist für die Kapitalerhöhung solle am 8. Januar beginnen.Mit den nun vorliegenden Entscheidungen sei der Weg für das dritte Rettungspaket frei und das Überleben der TUI gesichert - zumindest bis zum Beginn der Sommersaison. Es bleibe zu hoffen, dass Reisen dann wieder möglich sein würden, ohne Einschränkungen werde aber der Reisesommer 2021 sicher nicht verlaufen. Sobald die Pandemie im Griff sei, dürfte zwar eine schnelle Erholung einsetzen, wann das aber sein werde, lasse sich noch nicht seriös einschätzen, und dies werde nicht weltweit zum gleichen Zeitpunkt sein. Wahrscheinlich werde sich das Geschäft zunächst überwiegend auf Nahziele konzentrieren. Die Unsicherheit werde für ein anhaltend kurzfristiges Buchungsverhalten sorgen. Die hohe Schuldenlast werde zudem die unternehmerische Freiheit einschränken. Insgesamt bleibe eine Investition in TUI mit hohen Risiken behaftet, gleichwohl auch mit Chancen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "TUI AG": Keine vorhanden.