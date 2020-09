Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (09.09.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die Corona-Pandemie habe die Reisebranche in eine Krise nie gekannten Ausmaßes gestürzt. Von Mitte März bis Mitte Juni hätten die Menschen in Europa fast gar nicht mehr ins Ausland verreisen können. Die Sommer-Saison sei mehr oder weniger ein Reinfall gewesen. Darüber hinaus seien aktuell viele Herbst- und Winterziele mit einem Verbotsschild versehen. TUI sei in schwerer Seenot - und halte sich nur mit Staatshilfen geradeso über Wasser.Obwohl die TUI-Aktie derzeit optisch so billig sei wie seit acht Jahren nicht mehr, würden Analysten kaum einen Grund sehen, der einen Einstieg befürworte. Von den neun im dpa-AFX-Analyser erfassten Branchenexperten, die ihre Einschätzung seit dem Corona-Crash an den Börsen Mitte März erneuert hätten, würden sechs dazu raten, die Papiere abzustoßen. Drei Analysten würden empfehlen, die Papiere zu halten. Kein einziger rate zum Kauf. Im Schnitt würden sie der Aktie ein Kursziel von 2,84 Euro zuschreiben - mehr als ein Viertel unter dem aktuellen Börsenkurs.Zudem würden die Erwartungen zumindest prozentual gesehen deutlich auseinanderfallen. Bis auf einen Analysten, der ein Kursziel von 4,50 Euro auf dem Zettel habe, lägen alle unter dem aktuellen Niveau. Analystin Rebecca Lane vom Analysehaus Jefferies habe die zwischenzeitliche Erholung des Kurses im Frühsommer bereits im Juni als nicht gerechtfertigt bezeichnet. Als Grund habe sie den Liquiditätsbedarf genannt, der auf den Konzern zukomme. TUI könne die hohe Verschuldung langfristig nicht tragen.Dabei sei der zweite Staatskredit über 1,2 Milliarden Euro gekommen, den sich TUI im August gesichert habe, für die meisten nicht überraschend. Analyst Jamie Rollo von der US-Investmentbank Morgan Stanley habe dem Konzern bereits im Mai - also nach dem ersten Staatskredit - eine Deckungslücke von mehr als einer Milliarde Euro attestiert. Daher drohe eine gewaltige Kapitalerhöhung, habe es geschrieben - und sein Kursziel von 13 Euro sogar auf 1,30 Euro zusammengestrichen.Auch "Der Aktionär" habe immer wieder auf die unwägbare Corona-Pandemie und die daraus resultierende Unkalkulierbarkeit des Reisegeschäfts hingewiesen.Anleger machen derzeit besser einen Bogen um die TUI-Aktie und befassen sich vielmehr mit aussichtsreicheren Aktien, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.09.2020)Mit Material von dpa-AFX