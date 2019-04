XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

8,478 EUR -0,84% (01.04.2019, 09:16)



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

8,43 EUR -3,10% (01.04.2019, 09:31)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (01.04.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Reisekonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) von 11,00 Euro auf 9,30 Euro.Der Touristikriese habe innerhalb von zwei Monaten die zweite Gewinnwarnung veröffentlicht. Diesmal sei die Ausblicksreduktion auf das Flugverbot für das Boeing-Modell 737 MAX zurückzuführen. Sollte das Flugverbot bis spätestens Mitte Juli aufgehoben werden, dann rechne der Konzern mit einer Ergebnisbelastung von ungefähr 200 Mio. Euro. Entsprechend liege die bereinigte EBITA-Guidance für das laufende Geschäftsjahr (2018/19 (30.09.)) nun bei ca. -17% y/y bezogen auf 1.177 Mio. Euro (rebasiert Gj. 2017/18; impliziere für 2018/19e: 977 Mio. Euro; bisher: etwa auf Vorjahresniveau). Sollte das Flugverbot nicht bis Mitte Juli aufgehoben werden, dann rechne das Unternehmen mit weiteren Belastungen von bis zu 100 Mio. Euro, was dann einem Ergebnisrückgang (bereinigtes EBITA) von bis zu 26% y/y entspreche (impliziere für 2018/19e: 871 Mio. Euro).Diermeier habe seine Erwartungen in Reaktion auf die Gewinnwarnung gesenkt (u.a. EPS 2018/19: 0,92 (alt: 1,19) Euro; EPS 2019/20e: 1,16 (alt: 1,20) Euro). Die TUI-Aktie habe am Ankündigungstag (29.03.: -5%) unter Abgabedruck gestanden. Die Erfolgsgeschichte des Touristikkonzerns seit der Fusion von TUI und TUI Travel im Jahr 2014 habe in kurzer Zeit einen weiteren Dämpfer erhalten. Insgesamt sei Diermeier aber nach wie vor von der Strategie des Managements (integriertes Geschäftsmodell) überzeugt. Nichtsdestotrotz sei das Geschäftsmodell nicht immun gegen eine konjunkturelle Abschwächung bzw. externe Schocks.Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, bekräftigt seine Halteempfehlung für die TUI-Aktie. (Analyse vom 01.04.2019)Börsenplätze TUI-Aktie: