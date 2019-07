Börsenplätze TUI-Aktie:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Reiseanbieters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Es keime allmählich wieder Hoffnung auf bei all den im laufenden Jahr so arg gebeutelten Anteilseignern des Touristikriesen TUI. Denn die Aktie setze ihre Erholung weiter fort, zwar nicht sonderlich rasant, dafür relativ stabil.Ein Grund hierfür würden auch die Aktivitäten von Konzernchef Fritz Joussen bleiben. Denn dieser habe kürzlich erneut selbst TUI-Aktien erworben. Zudem strahle er mit seinen Aussagen zum Geschäftsverlauf sowie den langfristigen Perspektiven auch stets Zuversicht aus.Auch das steigende Umweltbewusstsein von großen Teilen der Bevölkerung sei nichts, was Joussen derzeit beunruhige. Im Gespräch mit der "Bild" habe er nun unter anderem erklärt: "Die Deutschen verreisen nach unseren ersten Schätzungen 2019 mehr als 2018."Mutige Anleger können daher weiter bei der Dividendenperle zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link