Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (13.07.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hannoveraner Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Für TUI werde der Weg zurück - angesichts der andauernden Corona-Pandemie - zur "alten Normalität" ein ganz langer werden. Immerhin gehe es jetzt auch Großbritannien allmählich mit dem Tourismus wieder los - England sei der zweitgrößte Markt für den deutsch-britischen Reiseveranstalter. In Deutschland kämen die Ferienflieger bereits seit rund vier Wochen ihrem "originären" Auftrag nach. Die konkreten Zahlen dürften allerdings nicht ausreichen, um der TUI-Aktie nachhaltig Flügel zu verleihen.Konkret habe der Pauschalreise-Riese gestern seine ersten Passagierflüge aus Großbritannien seit fast vier Monaten gestartet. Die beliebten Mittelmeer-Destinationen Mallorca und Ibiza seien angeflogen worden. TUIs England-Boss Andrew Flintham habe das gegenüber der "Mail Online" als einen "enorm symbolischen Moment" bezeichnet.Auf der Umsatz-Seite des Touristik-Konzerns dürften die Reiseaktivitäten im Juli allenfalls "symbolische Wirkung" entfalten. Mit 44 Flügen pro Woche, zunächst von Gatwick, Manchester und Birmingham zu acht Destinationen, seien nur vier Prozent des üblichen europäischen Sommerflugprogramms belegt. Flintham wolle den Betrieb rasch ausweiten: Im August werde TUI bis zu 500 Flüge pro Woche zu 19 Zielen, darunter die Türkei, Kreta, Rhodos, Mallorca und die Kanarischen Inseln, aufnehmen.Dennoch sehe auch Flintham die weitere Entwicklung kritisch und bitte den Staat (indirekt) um Unterstützung: "Es besteht die Gefahr, dass die Regierung aufatmen wird, wenn alle im August wieder anfangen zu fliegen. Aber sie sollte sich darum bemühen, jene Industrien zu unterstützen, die einen schwierigeren Neustart haben." Er glaube, dass TUI den Winter überstehen werde, aber es sei "eine Herausforderung", so der TUI-England-Chef gegenüber der "Mail Online".Für Investoren, die ein solides Investment suchen, ist der Touristik-Konzern nicht geeignet, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Allenfalls Zocker könnten auf temporär positive Entwicklungen wetten. (Analyse vom 13.07.2020)Mit Material von dpa-AFX