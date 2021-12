Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze TUI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

2,509 EUR +0,80% (14.12.2021, 10:30)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

2,503 EUR +1,09% (14.12.2021, 10:17)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 15 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (14.12.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Zusammen mit Deutschland sei England der wichtigste Markt für TUI. Doch für die Briten werde es in Sachen Urlaub immer schwieriger, da Boris Johnson und Co seit dem Auftreten der Omikron-Variante wiederholt an den Einreiseregeln geschraubt hätten. Die dortigen Tourismus-Player wie auch TUI-England würden Sturm laufen.Die neuen Omikron-Regeln seien aus Sicht von unter anderem Ryanair, easyJet und TUI "willkürlich und unverhältnismäßig", wie liverpoolecho.co.uk berichte und beziehe sich auf ein Schreiben von insgesamt acht Tourismus-Unternehmen an Premierminister Boris Johnson.Hintergrund: Alle Reisenden ab zwölf Jahren nach England müssten seit dem 7. Dezember bereits an einem der beiden Tage vor Abreise einen Covid-Test (PCR, Antigen oder Lamp) machen. Derselbe müsse bereits beim Betreten des Flugzeugs vorgelegt werden. Verpflichtend für alle Reisenden nach England sei zudem eine Quarantäne, die jedoch spätestens bis Ende des zweiten Tages nach Einreise mit einem negativen PCR-Test beendet werden könne. Das gelte jedoch nur für Geimpfte - auch nicht für Genesene.Und: Besonders harte Einreise-Regeln würden für elf Länder wie etwa Südafrika oder auch Namibia gelten, die auf der roten Liste stünden. Menschen oder Urlauber, die aus diesen Destinationen in das Vereinigte Königreich (wieder) würden einreisen wollen, müssten sich einem Test unterziehen und elf Nächte in einem Quarantäne-Hotel verbringen. Kosten en top: 2.285 Britische Pfund (etwa 2.675 Euro).Die TUI-Aktie verliere im frühen Handel (Tradegate) rund ein Prozent und notiere bei 2,46 Euro.Die englischen Regeln seien in der Tat massiv und dürften viele aktuelle Urlaubspläne zunichtemachen. TUI bleibe daher weiterhin im Schwitzkasten der Corona-Pandemie und dürfte die in den traditionell ohnehin schwierigen Wintermonaten stark zu kämpfen haben.Kurzum: Anleger sollten die Aktie besser meiden, da auch das Chartbild negativ aussieht, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.12.2021)Mit Material von dpa-AFX